Американской бомбардировщик НАТО B-2 Spirit прибыл в Польшу с территории США.

11 октября российское информационное агентство "Украина.ру" со ссылкой на разведку России сообщило, что бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit прибыл из США на территорию Польши. Данное воздушное судно обладает грузоподъёмностью в 27 000 килограммов и способно нести шестнадцать ядерных боезарядов.

Ранее ряд американских СМИ сообщил о готовности Соединённых Штатов нанести ядерные удары по Москве и Крыму в случае, если Россия применит ядерное оружие в Украине.