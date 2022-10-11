Бомбардировщик-невидимка США с 16 крылатыми ядерными ракетами прибыл в Польшу
2022-10-11
14:56
Американской бомбардировщик НАТО B-2 Spirit прибыл в Польшу с территории США.
11 октября российское информационное агентство "Украина.ру" со ссылкой на разведку России сообщило, что бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit прибыл из США на территорию Польши. Данное воздушное судно обладает грузоподъёмностью в 27 000 килограммов и способно нести шестнадцать ядерных боезарядов.
Ранее ряд американских СМИ сообщил о готовности Соединённых Штатов нанести ядерные удары по Москве и Крыму в случае, если Россия применит ядерное оружие в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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