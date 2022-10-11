Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Москву и Вашингтон сесть за стол переговоров для прекращения конфликта в Украине.

Днём 11 октября Виктор Орбан сообщил, что для завершения специальной военной операции армии РФ в Украине Россия должна вести переговоры не с Киевом, а с Вашингтоном, о чём прекрасно осведомлены в Москве. По мнению Орбана, Украина стала полем боя российской и американской армий.

Также Виктор Орбан выразил уверенность, что в правительстве Соединённых Штатов осознают необходимость прямых переговоров с руководством России и Владимиром Путиным.