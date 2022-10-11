Моравецкий: ЕС недостаточно помогает Польше в преодолении энергокризиса
2022-10-11
15:20
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в недостаточной помощи Варшаве.
11 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что его государство испытывает дефицит газа и нехватку электроэнергии, в то время как данные ресурсы стоят дорого из-за образовавшегося в Европе энергокризиса. Моравецкий утверждает, что он и польский министр по климату и окружающей среде Анна Маляр уже много месяцев просит помощи у Евросоюза.
По словам Матеуша Моравецкого, страны ЕС оказывают слишком малую поддержку Польши несмотря на то, что Варшава вносила необходимые взносы для получения поддержки от Брюсселя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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