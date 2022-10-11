Markets Insider: ЕС не могут отказаться от энергоресурсов из России, продолжая их покупать
2022-10-11
15:39
Издания Markets Insider сообщило о неспособности Евросоюза полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Колумнист газеты Markets Insider Инь Танг утверждает, что в рамках антироссийских санкций лидеры европейских держав заявили о намерениях ЕС отказаться от российских энергоносителей, однако в действительности это невозможно. Танг отмечает, что Россия остаётся основным поставщиком энергоресурсов в Европу, а государства-страны ЕС в свою очередь продолжают покупать нефть и газ у Москвы.
Также Инь Танг напомнил, что после образования энергетического кризиса в странах Европейского союза стоимость газа и нефти многократно выросла, из-за чего Россия стала получать больше денег от продажи энергоносителей Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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