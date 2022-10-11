В Германии прошли многотысячные антиукраинские демонстрации под лозунгами «Нацисты, прочь!»

В понедельник вечером в Лейпциге прошли демонстрации за примирение с Россией, а также против антироссийских санкций и высоких цен на энергоносители, сообщает Bild.

Издание назвало события в Лейпциге "демонстрацией позора".

В ответ украинские контрдемонстранты подняли свои сине-желтые флаги и ответили более громкими скандированиями.

"По всей видимости, через центр города прошли маршем до 2000 человек, в том числе снова правые экстремисты и члены группировки Freie Sachsen (правоэкстремисты - ред.)", — сообщает Bild.

По словам полиции мероприятие прошло гладко.

На виде, появившемся в интернете, демонстранты скандируют в адрес украинцев лозунги кричащие "Нацисты, прочь!", "Вы живете за наш счет!".

"Крики адресованы украинским беженцам и людям, которые им сочувствуют", — отмечает Bild.

Как пишет агентсво DPA, аналогичные акции прошли также в Дрездене, Ауэ и Баутцене.