В Германии прошли многотысячные антиукраинские демонстрации под лозунгами «Нацисты, прочь!»
2022-10-11
16:12
В понедельник вечером в Лейпциге прошли демонстрации за примирение с Россией, а также против антироссийских санкций и высоких цен на энергоносители, сообщает Bild.
Издание назвало события в Лейпциге "демонстрацией позора".
В ответ украинские контрдемонстранты подняли свои сине-желтые флаги и ответили более громкими скандированиями.
"По всей видимости, через центр города прошли маршем до 2000 человек, в том числе снова правые экстремисты и члены группировки Freie Sachsen (правоэкстремисты - ред.)", — сообщает Bild.
По словам полиции мероприятие прошло гладко.
На виде, появившемся в интернете, демонстранты скандируют в адрес украинцев лозунги кричащие "Нацисты, прочь!", "Вы живете за наш счет!".
"Крики адресованы украинским беженцам и людям, которые им сочувствуют", — отмечает Bild.
Как пишет агентсво DPA, аналогичные акции прошли также в Дрездене, Ауэ и Баутцене.
Опубликовано: Николай Скира
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