Число погибших на Крымском мосту выросло до 4 после смерти судьи Маслова из Москвы
2022-10-11
16:18
Издание "ТАСС" сообщило, что судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов скончался в результате взрыва на Крымском мосту.
11 октября журналисты информагентства "ТАСС" сообщили, что в больнице умер судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, который попал в эпицентр взрыва на Крымском мосту. По данным журналистов, общее число погибших в результате теракта на автотрассе в Керченском проливе возросло до четырёх человек.
Все умершие в результаты взрыва на Крымском мосту ехали в одной легковой машине, которая находилась ближе остальных к фере, подрыв которой привёл к обрушению моста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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