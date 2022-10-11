Число погибших на Крымском мосту выросло до 4 после смерти судьи Маслова из Москвы

Издание "ТАСС" сообщило, что судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов скончался в результате взрыва на Крымском мосту.

11 октября журналисты информагентства "ТАСС" сообщили, что в больнице умер судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, который попал в эпицентр взрыва на Крымском мосту. По данным журналистов, общее число погибших в результате теракта на автотрассе в Керченском проливе возросло до четырёх человек.

Все умершие в результаты взрыва на Крымском мосту ехали в одной легковой машине, которая находилась ближе остальных к фере, подрыв которой привёл к обрушению моста.