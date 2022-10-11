BBC: глава разведки Британии заявил о глубоком оружейном запасе России
2022-10-11
16:37
Лидер британской разведки Джереми Флеминг утверждает, что Россия обладает глубокими запасами вооружений, позволяющими продолжать спецоперацию в Украине.
11 октября глава радиоэлектронной разведки Великобритании Джереми Флеминг дал интервью телеканалу BBC, где заявил, что невзирая на плотный характер боёв в рамках спецоперации на территории Украине, у России остаются достаточно глубокие запасы оружия, которые не иссякнут в ближайшее время.
Также Флеминг выразил надежду, что в случае, если Владимир Путин решится на применение ядерного оружия в Украине, то британская разведка заблаговременно об этом узнает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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