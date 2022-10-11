Столтенберг: победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО
2022-10-11
16:41
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте станет поражением всего альянса.
11 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пресс-релизе заявил о том, что успешное окончание специальной военной операции России на Украине будет означать полное поражение всего альянса, и что «этого нельзя допустить».
Столтеберг также утверждает, что нанесённые ВС РФ удары по объектам военного управления и системы энергетики на территории Украины якобы являются «является признаком слабости России».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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