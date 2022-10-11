Мировые продажи персональных компьютеров упали на 19,5%
2022-10-11
16:53
Как сообщает INTERFAX.RU, по данным компании аналитической Gartner, поставки ПК в третьем квартале показали рекордное падение с середины 1990-х годов.
За июль-сентября было продано 68 млн единиц ПК, что на 19,5% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. Падение продаж происходит четыре квартала подряд.
"Результаты этого квартала можно охарактеризовать как исторический спад для рынка ПК, - полагает главный аналитик Gartner Микако Китагава. - Хотя сбои в цепочках поставок в конечном итоге уменьшились, теперь стали серьезной проблемой большие запасы, учитывая слабый спрос на ПК как на потребительском, так и на бизнес-рынке".
Массовые рекламные акции и снижение цен не привели к традиционному росту спроса перед началом учебного года, поскольку многие уже купили новые ПК в течение последних двух лет.
Опубликовано: Храмова Оксана
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