Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
2022-10-11
17:07
Глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обнаружил в соцсетях звезды антироссийские заявления и репосты Аллы Пугачевой.
Певица и секс-символ девяностых напостила в сети на статус иноагента, сообщает Рамблер со ссылкой на Тelеgram-канал Mash.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обнаружил в соцсетях звезды антироссийские заявления и репосты Аллы Пугачевой.
В письме, написанном генпрокурору РФ Краснову, Бородин потребовал провести в ее отношении проверку.
А также - привлечь Наталью Ветлицкую к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных Сил России.
По сообщениям СМИ, певица живет в Испании, но недавно посетила Россию. Она выступила с концертом, но триумфа не случилось: то ли из-за смены образа (блондинка вернулась розоволосой), то ли из-за разницы вкусов, которые у российского зрителя с 90-х могли измениться.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
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