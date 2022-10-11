Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура

Глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обнаружил в соцсетях звезды антироссийские заявления и репосты Аллы Пугачевой.

Певица и секс-символ девяностых напостила в сети на статус иноагента, сообщает Рамблер со ссылкой на Тelеgram-канал Mash.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обнаружил в соцсетях звезды антироссийские заявления и репосты Аллы Пугачевой.

В письме, написанном генпрокурору РФ Краснову, Бородин потребовал провести в ее отношении проверку.

А также - привлечь Наталью Ветлицкую к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных Сил России.

По сообщениям СМИ, певица живет в Испании, но недавно посетила Россию. Она выступила с концертом, но триумфа не случилось: то ли из-за смены образа (блондинка вернулась розоволосой), то ли из-за разницы вкусов, которые у российского зрителя с 90-х могли измениться.