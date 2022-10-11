Жигалова назвала историю с эмиграцией Никиты Преснякова мутной
2022-10-11
17:10
Блогер Алена Жигалова отреагировала на информацию по поводу отъезда старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова на ПМЖ в США.
Журналистка Алёна Жигалова поделилась мнением относительно отъезда Никиты Преснякова в своём Ютуб-шоу "Алена, блин!".
Блогер назвала историю с эмиграцией музыканта в Штаты мутной, так как артист не выходит на связь с фанатами из РФ.
Ведущая заявила: "Если все это неправда и Никита Пресняков в Москве, то где обращение от самого Никиты Преснякова, который активно ведет свои соцсети? Ни слова от Никиты Преснякова! История эта очень мутная".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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