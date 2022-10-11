Российские войска в ходе спецоперации применили новейшие ракеты Р-37

Российские ВКС в Украине использовали ракеты Р-37 класса "воздух-воздух" в ходе СВО.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают использовать новейшие единицы вооружения в рамках спецоперации на территории Украины.

На этот раз было зафиксировано использование новейших ракет Р-37 класса "воздух-воздух".

Как сообщает российское издание "Московский Комсомолец" в своем телеграм-канале, появились фотографии использования данного оружия.

"Воздушная операция, как и наземная, требует всяческого обеспечения. В том числе авиационного, чтобы вывести из строя зенитные комплексы и авиацию противника. В украинских соцсетях появились фотосвидетельства применения российскими истребителями новейшей ракеты класса "воздух — воздух" Р-37", - утверждает источник.