Российские войска в ходе спецоперации применили новейшие ракеты Р-37
2022-10-11
17:14
Российские ВКС в Украине использовали ракеты Р-37 класса "воздух-воздух" в ходе СВО.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают использовать новейшие единицы вооружения в рамках спецоперации на территории Украины.
На этот раз было зафиксировано использование новейших ракет Р-37 класса "воздух-воздух".
Как сообщает российское издание "Московский Комсомолец" в своем телеграм-канале, появились фотографии использования данного оружия.
"Воздушная операция, как и наземная, требует всяческого обеспечения. В том числе авиационного, чтобы вывести из строя зенитные комплексы и авиацию противника. В украинских соцсетях появились фотосвидетельства применения российскими истребителями новейшей ракеты класса "воздух — воздух" Р-37", - утверждает источник.
Опубликовано: Николай Скира
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