Блогер Гоблин назвал поведение Пугачёвой безобразным
2022-10-11
17:19
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) жёстко раскритиковал публикации певицы Аллы Пугачевой в соцсетях.
Блогер Дмитрий Пучков отметил, что, как правило, мудрость - привилегия людей в возрасте, но бывает, что возраст приходит один. Последнее касается, по мнению Гоблина, Аллы Пугачевой.
В эфире радио "Комсомольская правда" переводчик возмутился по поводу: "Только какие-то повадки базарной хабалки, безобразное поведение. Эта чушь, выливаемая в социальные сети. Стыдно смотреть".
Не прошёл Пучков мимо очередном отъезда Аллы Борисовны из России. Блогер убеждён, что артистка заработала в РФ все деньги, поэтому в государстве ее больше ничего не держит.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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