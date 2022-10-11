Блогер Гоблин назвал поведение Пугачёвой безобразным

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) жёстко раскритиковал публикации певицы Аллы Пугачевой в соцсетях.

Блогер Дмитрий Пучков отметил, что, как правило, мудрость - привилегия людей в возрасте, но бывает, что возраст приходит один. Последнее касается, по мнению Гоблина, Аллы Пугачевой.

В эфире радио "Комсомольская правда" переводчик возмутился по поводу: "Только какие-то повадки базарной хабалки, безобразное поведение. Эта чушь, выливаемая в социальные сети. Стыдно смотреть".

Не прошёл Пучков мимо очередном отъезда Аллы Борисовны из России. Блогер убеждён, что артистка заработала в РФ все деньги, поэтому в государстве ее больше ничего не держит.