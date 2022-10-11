Мужчину из Сингапура, снимавшего на видео незнакомок в туалете своей страны, поймали и посадили в тюрьму
2022-10-11
17:38
Неприличное «Развлечение», которое выбрал для себя 31-летний Мохаммад Набиль Харит Зулкифли, нельзя назвать безобидным, и в итоге оно вышло ему боком.
Жителя Сингапура застукала некая дама, которая вошла в общественный туалет и увидела шокирующую сценку — Мохаммад сидел рядом с кабинкой на корточках и, просунув под дверь мобильный телефон, снимал на видео женщину, которая справляла нужду.
Преступник скрылся с места происшествия, но через несколько дней полицейские арестовали его. В мобильном телефоне злодея нашлись и другие видеоролики, сделанные при похожих пугающих обстоятельствах.
На суде адвокат обвиняемого настаивала, что он достоин снисхождения, ведь за последнее время Мохаммад сделал немало для того, чтобы побороть свою страсть.
Он предоставил своим родителям доступ к мобильному телефону и дал возможность следить за ним.
Кроме того, мужчина посещал психиатра и никогда не ходил в туалет без сопровождения. А вот прокурор был уверен, что подсудимый нарушил право людей на посещение туалета без страха, так что его нужно наказать.
В итоге судья приговорил Мохаммада к 16 неделям тюремного заключения. Хочется верить, что это пойдёт ему на пользу.
Опубликовано: Антон Райт
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