Рейнджеры из Национального парка Казиранга Ассам в Индии пытаются найти носорога, ставшего участником ДТП
2022-10-11
17:41
Животное выбежало на дорогу, намереваясь перейти на другую сторону, и врезалось в грузовик, хотя водитель пытался сманеврировать и избежать столкновения.
Хотя животное в первые секунды может показаться непострадавшим, после становится ясно, что побег обратно в зелёные заросли дался ему с трудом.
Именно поэтому четвероногого участника ДТП сейчас разыскивают, ведь необходимо выяснить серьёзность травм, которые он получил.
А вот грузовик и водителя найти оказалась не в пример проще. Полицейские задержали транспортное средство и оштрафовали мужчину.
Опубликовано: Антон Райт
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