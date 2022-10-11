Рейнджеры из Национального парка Казиранга Ассам в Индии пытаются найти носорога, ставшего участником ДТП

Животное выбежало на дорогу, намереваясь перейти на другую сторону, и врезалось в грузовик, хотя водитель пытался сманеврировать и избежать столкновения.

Хотя животное в первые секунды может показаться непострадавшим, после становится ясно, что побег обратно в зелёные заросли дался ему с трудом.

Именно поэтому четвероногого участника ДТП сейчас разыскивают, ведь необходимо выяснить серьёзность травм, которые он получил.

А вот грузовик и водителя найти оказалась не в пример проще. Полицейские задержали транспортное средство и оштрафовали мужчину.