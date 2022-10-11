Блумберг: страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине

Блумберг сообщает, что страны G7 не предложили конкретную помощь Киеву на фоне недавних обстрелов.

11 октября немецкое агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления сообщает, что лидеры стран "Большой семерки" не смогли предложить каких-то конкретных шагов для помощи Украины в связи недавних ракетных обстрелов. При этом они пообещали предоставлять Киеву различную помощь: финансовую, гуманитарную, военную столько, сколько будет нужно.

Также страны G7 предупредили Москву, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует решительный ответ. Ранее сообщалось, что через несколько дней после взрыва на Крымском мосту украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране.