Михаил Врубель, в отличии от других своих коллег, умел работать легко и быстро
2022-10-11
17:47
Талант в написании полотен был у него колоссальный, там, где другие художники, как например, Коровин могли мучиться несколько дней, платя немалые деньги натурщикам, Врубель управлялся за пару часов.
Бедой Врубеля было не творчество, а его собственные демоны, возможно, потому он так любил их изображать на своих полотнах.
Врубель был крайне безответственным человеком — опоздать на важную встречу на пару дней, сорвать срочный заказ, только потому, что ему приспичило нарисовать понравившуюся даму, а денег на новый холст не было, и художник рисует её на уже готовом старом, было для него обычным делом.
Ещё Врубель совершенно не умел планировать свои расходы — мог устроить грандиозную попойку для своих знакомых, большинство из которых были весьма сомнительными личностями и остаться без денег.
Впрочем, он не стеснялся их одалживать у всех подряд, при этом вдохновенно врал.
Известен случай как Врубеля приехал проведать его собственный отец, про которого он уже рассказал всем своим знакомым и друзьям, что тот умер и даже собрал с них деньги на похороны.
Шестикрылый Серафим
А ещё Врубель часто выпивал и выпивши был или сентиментально-приторным, или резким и грубым.
Причём переход от одного состояния к другому происходил быстро и несколько раз за вечер. Выпивать с ним было, по свидетельствам собутыльников, то ещё удовольствие.
Опубликовано: Антон Райт
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