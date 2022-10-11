Столтенберг преостерег Россию и призвал Беларусь перестать ей помогать

Йенс Столтенберг заявил, что "любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру НАТО встретит единый и решительный ответ", сообщает Reuters.

Он добавил, что НАТО "усилит защиту критической инфраструктуры после взрывов на газопроводах "Северный поток". Генсек Североатлантического Альянса также призвал Беларусь "прекратить помогать России".

Во время своего выступления в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО "усилит защиту критически важной инфраструктуры после взрывов на газопроводах "Северный поток".

Он добавил, что эта тема будет обсуждаться на запланированной на этой неделе в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО.

"Любое нападение на критически важную инфраструктуру НАТО встретит единый и решительный ответ", — сказал он.

Он также призвал Беларусь «прекратить помогать России".

Генсек НАТО заявил, что "президент Путин начал конфликт, и он должен закончить его, выведя российские войска из Украины".

Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает право Украины на суверенитет и самооборону.

"НАТО не является стороной в этом конфликте, но наша поддержка играет ключевую роль", — сказал он.

Генсек НАТО также сослался на недавние российские атаки, направленные на гражданскую инфраструктуру.

Столтенберг также заявил на конференции в Брюсселе, что "Альянс продолжит свои ежегодные плановые учения по ядерному сдерживанию".

"Отмена их сейчас пошлет Москве неверный сигнал", — сказал он.