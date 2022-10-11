Поль Гоген французский импрессионист, закончивший свою жизнь на краю земли острове Хива-Оа
2022-10-11
17:52
На краю земли — острове Хива-Оа от болезней и бедности был при жизни человеком с очень сложным характером, возможно потому, вместе с неизбежной жаждой странствий его и занесло так далеко.
Его мама настоятельно посоветовала ему добиться успеха и известности, иначе ему очень сложно будет найти друзей и создать семью.
Совет мамы Гоген принял к сведению и стал одним из ведущих мировых художников, вот только признание пришло к нему уже после смерти.
Друзей он толком не завёл из-за своего дурного характера — Гоген был угрюмым, мрачным, высокомерным, твёрдо уверенным, что он гений, просто окружающие никак не могли оценить его работы по достоинству.
Он никому не уступал, а если оппонент пытался с ним спорить или ненароком задевал его, то бросался на него с кулаками и тому обычно приходилось плохо, поскольку Поль был очень силён физически и привычным к дракам.
Поль Гоген
С семьёй тоже толком не сложилось — Гоген взял в жёны на острове Таити несовершеннолетнюю туземку, ставшей матерью его единственного сына.
Но назвать их отношения настоящей семьёй сложно — уж слишком разными людьми были Гоген и его юная жена, выданная замуж против своей воли.
Таитянки.
Опубликовано: Игнат Ветров
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