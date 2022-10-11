Пабло Пикассо, в отличие от Гогена, был признан гением уже при жизни
2022-10-11
17:57
Потому ему досталась вся слава и все шипы подобного признания. Впрочем, шипы были в основном от самого Пабло — он настолько уверовал в свою неотразимость, что менял женщин как перчатки и откровенно использовал их.
Известно, что он был инициатором драки между двумя своими любовницами, предложил им самим выяснить, кому в итоге достанется главный приз — внимание самого Пикассо.
Пикассо знакомился с женщинами и девушками очень просто — подходил к понравившейся, не обращая особого внимания на то, совершеннолетняя ли она и есть ли у неё муж, и представлялся: «Я Пикассо».
Обычно даме подобного признания хватало. Впрочем, он был и очень обаятельным, обладал неотразимым шармом, так-то при желании мог завоёвывать женщин не только своей известностью.
Вот только отношения с Пабло для большинства его жён и любовниц заканчивались плачевно.
Его первая жена — русская балерина Ольга Хохлова сошла с ума, вторая — француженка Жаклин Рок покончила жизнь самоубийством.
Его постоянные любовницы Дора Маар и Мари-Терез Вальтер — Мари на момент знакомства и серьёзных отношений с 45-летним Пикассо не было и 18 лет, также плохо кончили — или психиатрическая клиника, или самоубийство.
Ссорился Пикассо и со своими лучшими друзьями, никто не смог вынести его предельного эго и высокомерия, подавления им всей сущности близкого Пикассо человека.
Он не признавал полумер, компромиссов, а чтобы начать новые отношения с женщиной, он сжигал старые со своей бывшей женой или подругой дотла.
Опубликовано: Марат Прохоров
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