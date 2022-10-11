Ученые объяснили, почему вегетарианцы чаще мясоедов страдают от депрессии

Исследователи Бразилии нашли взаимосвязь между растительной диетой и повышенной тревожностью.

Бразильские ученые установили взаимосвязь между вегетарианством и депрессией. Как показало масштабное исследование, мясоеды вдвое реже подвержены такому диагнозу.

В исследованиях приняли участие 14 216 человек в возрасте от 35 до 74 лет. Ученые изучили их пищевые привычки, и клиническими методами выявляли депрессивные эпизоды. Авторы учитывали социально-демографические параметры, вредные привычки, физическую активность, индекс массы тела и множество других параметров.

«У ветегатианцев частота депрессивных эпизодов оказалась в два раза выше, чем у тех, кто ест мясо - независимо от социально-экономических факторов и образа жизни», - рассказали ученые.

Но при этом они подчеркнули, что природа ассоциации остается неясной и для ее уточнения нужны дальнейшие исследования. Но, по мнению психологов, для депрессии типично нереалистичное негативное восприятие самого себя (своей роли, способностей), а также действительности и будущего развития событий.

Исследователи также отмечают, что исследование провели в стране, где большинство предпочитает мясную диету. Потому в Бразилии вегетарианцы все еще в меньшинстве и могут чувствовать себя в обществе некомфортно.

Подобные исследования планируется перепроверить в странах, где растительное питание в приоритете - например, в Индии.