Столтенберг: НАТО готово к любым угрозам РФ, включая ядерные

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к любым угрозам РФ, включая ядерные.

11 октября РИА Новости сообщают, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока заявил, что НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО при любом применении Россией ядерного оружия, включая на территории Украины последствия будут самые серьезные.

Столтенберг подчеркнул, что Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует, последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине,-отметил генсек отвечая, на вопрос о готовности альянса к ядерной угрозе.