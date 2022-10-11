Столтенберг: НАТО готово к любым угрозам РФ, включая ядерные
2022-10-11
18:38
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к любым угрозам РФ, включая ядерные.
11 октября РИА Новости сообщают, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока заявил, что НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО при любом применении Россией ядерного оружия, включая на территории Украины последствия будут самые серьезные.
Столтенберг подчеркнул, что Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует, последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине,-отметил генсек отвечая, на вопрос о готовности альянса к ядерной угрозе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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