Столтенберг: победа России в спецоперации на Украине станет поражением НАТО

2022-10-11

19:16

Йенс Столтенберг призвал не допустить успеха России в специальной военной операции на территории Украины.

11 октября глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что в случае победы России в спецоперации в Украине НАТО потерпит поражение, а стабильность в регионе будет безвозвратно нарушена, что сделает современный мир менее безопасным перед новыми военными конфликтами.

Примечательно, что бывший российский президент Дмитрий Медведев расценил высказывание Столтенберга как прямое доказательство участия НАТО в войне с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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