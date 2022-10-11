Столтенберг: победа России в спецоперации на Украине станет поражением НАТО
2022-10-11
19:16
Йенс Столтенберг призвал не допустить успеха России в специальной военной операции на территории Украины.
11 октября глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что в случае победы России в спецоперации в Украине НАТО потерпит поражение, а стабильность в регионе будет безвозвратно нарушена, что сделает современный мир менее безопасным перед новыми военными конфликтами.
Примечательно, что бывший российский президент Дмитрий Медведев расценил высказывание Столтенберга как прямое доказательство участия НАТО в войне с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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