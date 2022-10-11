Bloomberg: странам G7 нечего предложить Киеву после новых ракетных обстрелов РФ

Страны-участницы "Большой семёрки" не смогли предложить Украине конкретную помощь после недавнего усиления ракетных обстрелов со стороны России.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что 11 октября состоялось онлайн-заседание стран-участниц Группы Семи, в рамках которого по видеосвязи выступил Владимир Зеленский, запросивший от G7 новой помощи для Украины на фоне недавних ракетных обстрелов Киева и других украинских городов российскими войсками.

В итоговом заявлении "Большой Семёрки" участники организации выразили решимость оказывать всестороннюю поддержку Украине, однако не предложили никаких конкретных мер помощи Киеву и простым украинцам.