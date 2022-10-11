Германия практически исчерпала возможности для приема беженцев

Глава Министерства внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что в Германии практически исчерпаны возможности для приема беженцев. По его словам, в ноябре или декабре места для мигрантов закончатся.

Херрманн сказал, что возможности для размещения беженцев уже сейчас находятся на пределе и призвал Берлин решить этот вопрос как можно скорее.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер во время пресс-конференции сообщила, что с февраля нынешнего года страна приняла уже более миллиона беженцев из Украины.