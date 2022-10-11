Дмитрий Медведев назвал самый быстрый путь к необратимым последствиям мировой войны
2022-10-11
19:59
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что поставки реактивных систем залпового огня Украине станут самым быстрым способом эскалации конфликта.
Такое заявление Медведев сделал в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что это приведет к необратимым последствиями мировой войны.
На днях Владимир Зеленский обсуждал с американским президентом Джо Байденом поставки современных систем ПВО Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что украинским военным нужны системы ПВО и другие виды вооружений.
Опубликовано: Светлана Репина
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