Дмитрий Медведев назвал самый быстрый путь к необратимым последствиям мировой войны

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что поставки реактивных систем залпового огня Украине станут самым быстрым способом эскалации конфликта.

Такое заявление Медведев сделал в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что это приведет к необратимым последствиями мировой войны.

На днях Владимир Зеленский обсуждал с американским президентом Джо Байденом поставки современных систем ПВО Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что украинским военным нужны системы ПВО и другие виды вооружений.