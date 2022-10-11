Медведев: поставка РСЗО повышенной дальности Киеву приблизит Мировую войну

Дмитрий Медведев рассказал о последствиях поставок дальнобойных РСЗО Украине странами Запада.

Вечером вторника экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где публично заявил, что если страны коллективного Запада решатся поставить Украине реактивные системы залпового огня повышенной дальности, то это станет самым быстрым путём к новой мировой войне.

По мнению Медведева, представители НАТО действительно могут принять решение о передаче подобных ракетных установок Киеву, поскольку лидеры Североатлантического альянса уже неоднократно поступали недальновидно.