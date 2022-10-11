Spiegel: Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM из четырёх

2022-10-11

20:15

Издание Der Spiegel утверждает, что Берин направил Киеву первую систему противовоздушной обороны немецкого производства.

Вечером 11 октября немецкая газета Der Spiegel опубликовала сообщение о том, что Министерство обороны Германии отправило Киеву первую единицу системы противовоздушной обороны ПВО IRIS-T SLM. По данным Spiegel, IRIS-T был передан украинским войскам на одном из участков украинско-польской границы.

Примечательно, что Минобороны ФРГ решило ускорить поставки систем ПВО Киеву после интенсификации обстрелов Украины со стороны России. Ожидается, что в скором времени Берлин направит Киеву ещё три такие установки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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