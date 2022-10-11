Grayzone: разведка Британии составляла план уничтожения Крымского моста 3 способами

Издание Grayzone утверждает, что британские разведчики подготовили план по ликвидации Крымского моста в Керченском проливе ещё в минувшем апреле.

11 октября информационное агентство Grayzone сообщило, что в распоряжении редакции издания оказался план разведывательный службы Великобритании, составленный ещё в апреле текущего года. Согласно данному документу, британские спецагенты разработали собственный план по уничтожению Крымского моста.

По данным Grayzone, план подготовил лично британский разведчик Хью Уорд по поручению советников НАТО, которые рассчитывали, что мост взорвут специально обученные украинские солдаты с помощью мин, подводных беспилотников или крылатых ракет.