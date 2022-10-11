Больному пингвину из зоопарка США сделали ботинки

Издание The Daily Mirror сообщило, что Пингвину Лукасу из зоопарка Сан-Диего изготовили специальные ботинки.

Птице исполнилось уже четыре года, но последние три его преследуют болезни.

Из-за инфекции позвоночника у Лукаса ослабли мышцы ног, а вскоре у него обнаружили ножную чесотку – бактериальную инфекцию, которая встречается у птиц и грызунов.

Специалисты-ветеринары прибегли к различным методам лечения, но результаты были неутешительными.

Тогда, при содействии некоммерческой организации Thera-Paw, была изготовлена специальная пара ортопедических ботинок из резины и неопрена.

Эксперимент получился удачным. По словам сотрудников зоопарка, Лукас чувствует себя значительно лучше и обзавелся подружкой