Белый дом пообещал не отправлять войска на Украину

Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией и не собираются отправлять своих военных на Украину. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Джон Кирби.

Он обозначил позицию Джо Байдена по этому вопросу, отметив, что никто не хочет переводить конфликт в ядерное измерение, и в США не видят для этого причин.

Ранее Кирби говорил о том, что США заинтересованы в скорейшем завершении конфликта. Он также отмечал, что в Америке не видят готовности российской стороны к переговорам.