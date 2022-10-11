Офис Зеленского сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
2022-10-11
20:38
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными.
11 октября возглавляющий офис Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев и Москва провели очередной успешный обмен военнопленными, в рамах которого Украина смогла вернуть 32 представителя ВСУ, среди которых фигурируют офицеры, сержанты и солдаты. О количестве вернувшихся в Россию пленных Ермак распространяться не стал, оставив это прерогативой Министерства обороны РФ.
Также Андрей Ермак утверждает, что в ходе нового раунда обмена пленными российская сторона передала Киеву тело погибшего гражданина Израиля Дмитрия Фиалки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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