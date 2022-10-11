Илон Маск утверждает, что его недавний разговор с Путиным – фейк

2022-10-11

20:49

На днях в издании Vice появилась информация о том, что Илон Маск якобы поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а после этого предложил пути урегулирования украинского кризиса.

Миллиардер прокомментировал эти сведения. Он сказал, что единственный его разговор с Владимиром Путиным состоялся полтора года назад, и касался он исключительно космоса. 

По версии Vice, призывы Маска были связаны с тем, что Путин пообещал любой ценой выполнить цели спецоперации, а в случае вторжения Украины в Крым – нанести ядерный удар. 

Опубликовано: Светлана Репина







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