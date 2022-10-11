Слуцкий предложил НАТО организовать самороспуск из-за неминуемой победы России
2022-10-11
20:56
Глава партии ЛДПР и комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске, поскольку победа России на Украине неизбежна.
Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в ответ на заявление главы Альянса Йенса Столтенберга об усилении поддержки Украины. Генсек НАТО сказал, что украинская сторона получит столько помощи, сколько ей необходимо.
Слуцкий увидел в это сигнал о том, что НАТО будет выступать спонсором террористического режима Украины.
Он процитировал слова Столтенберга о том, что победа России будет поражением НАТО и предложил Альянсу принять решение о самороспуске до того, как станут известны результаты расследования взрывов на «Северных потоках».
Опубликовано: Светлана Репина
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