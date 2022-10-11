Слуцкий предложил НАТО организовать самороспуск из-за неминуемой победы России

Глава партии ЛДПР и комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил НАТО задуматься о самороспуске, поскольку победа России на Украине неизбежна.

Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в ответ на заявление главы Альянса Йенса Столтенберга об усилении поддержки Украины. Генсек НАТО сказал, что украинская сторона получит столько помощи, сколько ей необходимо.

Слуцкий увидел в это сигнал о том, что НАТО будет выступать спонсором террористического режима Украины.

Он процитировал слова Столтенберга о том, что победа России будет поражением НАТО и предложил Альянсу принять решение о самороспуске до того, как станут известны результаты расследования взрывов на «Северных потоках».