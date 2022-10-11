Диетолог Эльза Минелли назвала продукты, которые помогают избавиться от жира на животе
2022-10-11
21:05
Диетолог Эльза Минелли утверждает, что избавиться от жира на животе можно с помощью продуктов, которые ускоряют обмен веществ, содержат белки, клетчатку и полезные жиры.
К ним относятся яйца, которые ускоряют расщепление жиров и дают чувство сытости. Хорошо борются с жиром на животе фрукты красного цвета, а также фасоль, овес, коричневый рис, в которых есть клетчатка.
Важно есть мясо и рыбу, но выбирать нежирные сорта. Это позволит укрепить мышцы, увеличить расход калорий и избежать переедания. Листовые овощи насыщают, но не вызывают накопления жира, а зеленый чай усиливает эффект сжигания жира на животе.
Опубликовано: Светлана Репина
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