Диетолог Эльза Минелли назвала продукты, которые помогают избавиться от жира на животе

Диетолог Эльза Минелли утверждает, что избавиться от жира на животе можно с помощью продуктов, которые ускоряют обмен веществ, содержат белки, клетчатку и полезные жиры.

К ним относятся яйца, которые ускоряют расщепление жиров и дают чувство сытости. Хорошо борются с жиром на животе фрукты красного цвета, а также фасоль, овес, коричневый рис, в которых есть клетчатка.

Важно есть мясо и рыбу, но выбирать нежирные сорта. Это позволит укрепить мышцы, увеличить расход калорий и избежать переедания. Листовые овощи насыщают, но не вызывают накопления жира, а зеленый чай усиливает эффект сжигания жира на животе.