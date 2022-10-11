Быть или не быть: почему все больше девушек отказываются от материнства

Психологи явление чайлдфри объясняют в том числе большой информированностью, где смещены акценты.

Казалось бы, инстинкт материнства заложен генетически, и женщины должны мечтать родить. Но - увы! - отказ от материнства становится все более популярным. И слово чайлдфри, которым себя называют такие "отказницы", известно уже довольно широкому кругу в разных странах.

Какие причины называют девушки при отказе от материнства? Одни - не хотят менять свою жизнь, потому что есть совсем другие планы на жизнь: развиваться в своей профессии, творчестве и так далее.

Или - отсутствии преславутого "материнского инстинкта", и это тоже - факт. Некоторые опасаются, что тело изменится в худшую сторону, а здоровье ухудшится. Беременность, роды и кормление грудью ведь - настоящий стресс для здоровья и тела женщины.

Последствия могут быть разными - от изменения веса, шрамов от кесарева сечения и до выпадения волос и зубов. Не все готовы пойти на подобные жертвы ради ребенка.

Ребенок - большая ответственность. Родителям предстоит постоянно о нем заботиться, обеспечивать комфорт, безопасность и так далее. И к такому большому троуду тоже готовы не все.

Психологи явление чайлдфри объясняют еще и большой информированностью, где смещены акценты, потому она выглядит пугающе. И это тоже останавливает девушек от принятия решения в пользу материнства.