Илон Маск опроверг информацию Vice о беседе с Путиным об Украине
2022-10-11
21:10
Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию Vice о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным об украинском конфликте.
11 сентября глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в своём аккаунте Twitter информацию американского лайфстайл-журнала Vice о его беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Илон Маск заявил, что данная информация является ложью, так как он «разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад», и темой данного разговора был космос, а не ситуация на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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