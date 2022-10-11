Илон Маск опроверг информацию Vice о беседе с Путиным об Украине

Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию Vice о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным об украинском конфликте.

11 сентября глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в своём аккаунте Twitter информацию американского лайфстайл-журнала Vice о его беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Илон Маск заявил, что данная информация является ложью, так как он «разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад», и темой данного разговора был космос, а не ситуация на Украине.