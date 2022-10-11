Илон Маск опроверг слухи о разговоре с Путиным про Украину

2022-10-11

21:22

Илон Маск утверждает, что не разговаривал с Владимиром Путиным в последнее время и не обсуждал с президентом России украинский кризис.

11 октября американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал статью в местной газете Vice, которая утверждает, что глава компаний SpaceX и Tesla недавно лично беседовал с Владимиром Путиным, обсуждая украинский конфликт, после чего написал сообщение в Twitter, изложив своё видение заключения мира между Россией и Украиной.

По словам Маска, в действительности он никогда не вёл такого разговора с президентом России, однако Маск признался, что разговаривал с Путиным 18 месяцев назад, обсуждая космос.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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