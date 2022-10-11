В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми
2022-10-11
21:29
Власти Литвы предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми из-за рекордного роста цен в стране.
11 октября Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене в эфире литовской радиостанции Žinių выступила с предложением о введении продуктовых карточек для воспитывающих детей семей.
Сегаловичене убеждена, что данная мера «действительно помогла бы семьям» в условиях рекордного роста цен в Литве, которая обогнала по данному показателю все входящие в еврозону страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации