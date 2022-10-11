В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

2022-10-11

21:29

Власти Литвы предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми из-за рекордного роста цен в стране.

11 октября Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене в эфире литовской радиостанции Žinių выступила с предложением о введении продуктовых карточек для воспитывающих детей семей.

Сегаловичене убеждена, что данная мера «действительно помогла бы семьям» в условиях рекордного роста цен в Литве, которая обогнала по данному показателю все входящие в еврозону страны.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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