В Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Власти Литвы предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми из-за рекордного роста цен в стране.

11 октября Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене в эфире литовской радиостанции Žinių выступила с предложением о введении продуктовых карточек для воспитывающих детей семей.

Сегаловичене убеждена, что данная мера «действительно помогла бы семьям» в условиях рекордного роста цен в Литве, которая обогнала по данному показателю все входящие в еврозону страны.