Аксенов ввёл жёлтый уровень террористической опасности в Крыму и Керчи

Глава крымского правительства Сергей Аксенов ввёл повышенный уровень террористической угрозы на территории некоторых районов Крыма.

Во вторник вечером лидер правительства автономной Республики Крым Сергей Аксёнов объявил о решении ввести жёлтый уровень опасности террористической угрозы в Ленинском районе крымского полуострова и в Керчи. По словам Аксенова, повышенный уровень опасности в данных районах будет действовать с 8 вечера по московскому времени с 11 октября до аналогичного часа 23 октября.

Сергей Аксенов уточняет, что в связи с повышенной угрозой терактов правоохранители Крыма проведут дополнительные мероприятия по обеспечению граждан и инфраструктуры республики.