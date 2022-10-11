МВФ обещает Европе еще более сложную зиму в 2023 году, чем в 2022

2022-10-11

21:38

Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша заявил, что худшие времена для мировой экономики и глобального ВВП еще впереди.

По прогнозам МВФ, в следующем году более трети мировой экономики ждет сокращение, которое может начаться и в этом году. Три крупнейшие экономики мира столкнутся со стагнацией. Речь идет о США, Евросоюзе и Китае.

Гуринша уточнил, что финансовый и энергетический кризисы будут усиливаться, и это затронет страны Европы. По его словам, рост цен на энергоносители – это не временное, а долгосрочное явление. 

Эксперт считает, что зима 2023 года будет даже более трудной для Европы, чем нынешняя.

Опубликовано: Светлана Репина







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