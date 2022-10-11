МВФ обещает Европе еще более сложную зиму в 2023 году, чем в 2022
2022-10-11
21:38
Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша заявил, что худшие времена для мировой экономики и глобального ВВП еще впереди.
По прогнозам МВФ, в следующем году более трети мировой экономики ждет сокращение, которое может начаться и в этом году. Три крупнейшие экономики мира столкнутся со стагнацией. Речь идет о США, Евросоюзе и Китае.
Гуринша уточнил, что финансовый и энергетический кризисы будут усиливаться, и это затронет страны Европы. По его словам, рост цен на энергоносители – это не временное, а долгосрочное явление.
Эксперт считает, что зима 2023 года будет даже более трудной для Европы, чем нынешняя.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации