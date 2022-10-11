Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве
2022-10-11
21:39
В Букингемском дворце сообщили точную дату коронации нового британского монарха Карла III.
Во вторник, 11 октября 2022 года, пресс-служба Букингемского дворца объявила, что торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, проводить которую будет архиепископ Кентерберийский.
Отмечается, что почти через восемь месяцев после смерти Елизаветы II, новый британский монарх будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой. Остальные подробности проведения церемонии в настоящее время не разглашаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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