Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве

В Букингемском дворце сообщили точную дату коронации нового британского монарха Карла III.

Во вторник, 11 октября 2022 года, пресс-служба Букингемского дворца объявила, что торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, проводить которую будет архиепископ Кентерберийский.

Отмечается, что почти через восемь месяцев после смерти Елизаветы II, новый британский монарх будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой. Остальные подробности проведения церемонии в настоящее время не разглашаются.