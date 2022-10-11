Кирби: Байден исключил отправку армии США в Украину для войны с Россией
2022-10-11
21:39
Представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон не направит свои войска на территорию Украины для конфликта с Россией.
Сотрудник Совета нацбезопасности США Джон Кирби публично заявил, что американские войска не будут переброшены в Украину, поскольку ранее это неоднократно подтверждал президент Соединённых Штатов Джо Байден. Также Кирби заверил, что в Вашингтоне всеми силами стараются избежать конфликта с Россией и не ищут его.
По словам Джона Кирби, в США также не хотят, чтобы российская спецоперация в Украине трансформировалась в ядерную войну между сверхдержавами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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