Кирби: Байден исключил отправку армии США в Украину для войны с Россией

Представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон не направит свои войска на территорию Украины для конфликта с Россией.

Сотрудник Совета нацбезопасности США Джон Кирби публично заявил, что американские войска не будут переброшены в Украину, поскольку ранее это неоднократно подтверждал президент Соединённых Штатов Джо Байден. Также Кирби заверил, что в Вашингтоне всеми силами стараются избежать конфликта с Россией и не ищут его.

По словам Джона Кирби, в США также не хотят, чтобы российская спецоперация в Украине трансформировалась в ядерную войну между сверхдержавами.