VICE: Илол Маск и Владимир Путин обсудили условия завершения конфликта на Украине

Американский политолог Ян Бреммер сообщил, что самый богатый человек в мире, то есть Илон Маск, поговорил напрямую с Владимиром Путиным, пишет портал VICE.

Ян Бреммер — политолог, который помогает бизнес-лидерам, политикам и общественности понимать окружающий мир. Он является президентом и основателем Eurasia Group, ведущей в мире исследовательской и консультационной фирмы по политическим рискам. Именно подписчикам группы Eurasia он написал электронное письмо с информацией о контактах Маска с Путиным.

В электронном письме Ян Бреммер написал, что президент Tesla сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет нейтральной и признает российскими Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье.

Бреммер утверждает, что Путин якобы сказал Маску, что эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что".

Свен Хенрих, основатель NorthmanTrader, позвонил Маску и прямо спросил, правдивы ли сообщения американского портала.

Миллиардер ответил: "Нет, это не так. Я говорил с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космосе".