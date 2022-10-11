Силуанов опроверг отмену санкций для российского продовольствия
2022-10-11
21:44
Во время встречи министров стран G20 глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг заверения западных стран об отмене санкций в отношении экспорта продовольствия из России.
Силуанов отметил, что такие ограничения по-прежнему действуют. Из-за санкций Россия не может поставлять продовольствие на мировые рынки, включая сельхозпродукцию. То же относится и к удобрениям.
Министр напомнил, что российским кораблям запрещено заходить во многие порты, равно как и зарубежным судам в гавани России. Российские финансовые институты отключили от SWIFT, работа международных транспортных компаний ограничена.
Антон Силуанов подчеркнул, что все эти и многие другие ограничения вызывают резкие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке.
Опубликовано: Светлана Репина
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