Силуанов опроверг отмену санкций для российского продовольствия

Во время встречи министров стран G20 глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг заверения западных стран об отмене санкций в отношении экспорта продовольствия из России.

Силуанов отметил, что такие ограничения по-прежнему действуют. Из-за санкций Россия не может поставлять продовольствие на мировые рынки, включая сельхозпродукцию. То же относится и к удобрениям.

Министр напомнил, что российским кораблям запрещено заходить во многие порты, равно как и зарубежным судам в гавани России. Российские финансовые институты отключили от SWIFT, работа международных транспортных компаний ограничена.

Антон Силуанов подчеркнул, что все эти и многие другие ограничения вызывают резкие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке.