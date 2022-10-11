В Госдуме заявили, что частичная мобилизация является непрерывным процессом

Заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в частичной мобилизации не предусмотрены этапы, это непрерывный процесс.

По его словам, утверждения глав регионов о переходе ко второму или третьему этапу мобилизации безосновательны. Швыткин подчеркнул, что никакие этапы в указе президента не предусмотрены.

Он также напомнил, что для каждого региона существуют свои планы мобилизации. Некоторые из них уже выполнили такие планы, другие продолжают выполнять.