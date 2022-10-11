В Госдуме заявили, что частичная мобилизация является непрерывным процессом
2022-10-11
21:52
Заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в частичной мобилизации не предусмотрены этапы, это непрерывный процесс.
По его словам, утверждения глав регионов о переходе ко второму или третьему этапу мобилизации безосновательны. Швыткин подчеркнул, что никакие этапы в указе президента не предусмотрены.
Он также напомнил, что для каждого региона существуют свои планы мобилизации. Некоторые из них уже выполнили такие планы, другие продолжают выполнять.
Опубликовано: Светлана Репина
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