Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
2022-10-11
21:52
Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель утверждает, что в стране готовится серия терактов.
Вечером 11 октября глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что ведомству известно о подготовке серии террористических актов в стране на фоне развёртывания совместной группировки войск Союзного государства, представленной военными российской и белорусской армий.
По данным Тертеля, также на территории Польши, Литвы и Украины действуют группировки террористов, подготовленные спецслужбами Запада, которые могут готовить теракты в Республике Беларусь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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