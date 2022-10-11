Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси

2022-10-11

21:52

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель утверждает, что в стране готовится серия терактов.

Вечером 11 октября глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что ведомству известно о подготовке серии террористических актов в стране на фоне развёртывания совместной группировки войск Союзного государства, представленной военными российской и белорусской армий.

По данным Тертеля, также на территории Польши, Литвы и Украины действуют группировки террористов, подготовленные спецслужбами Запада, которые могут готовить теракты в Республике Беларусь.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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