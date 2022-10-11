Франция увеличит военное присутствие в Восточной Европе и перебросит в Литву истребители Rafale

Глава вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил 11 октября в своем выступлении в парламенте, что его ведомство увеличит "военное присутствие" в Восточной Европе, сообщает агентство AFP.

Это делается в рамках НАТО из-за "масштабов конфликта в Украине» и "ситуации на восточном фланге Альянса.

"В соответствии с решением президента Эммануэля Макрона Франция увеличит контингент пехоты в Эстонии, развернет дополнительные эскадрильи истребителей Rafale в Литве и направит в Румынию в ближайшие недели роту бронетранспортеров и эскадрилью танков Leclerc", - говорится в в пресс-релизе.

В министерстве также пояснили, что "целью французских вооруженных сил является укрепление оборонного потенциала в Восточной Европе".