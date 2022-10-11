Франция увеличит военное присутствие в Восточной Европе и перебросит в Литву истребители Rafale
2022-10-11
21:53
Глава вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил 11 октября в своем выступлении в парламенте, что его ведомство увеличит "военное присутствие" в Восточной Европе, сообщает агентство AFP.
Это делается в рамках НАТО из-за "масштабов конфликта в Украине» и "ситуации на восточном фланге Альянса.
"В соответствии с решением президента Эммануэля Макрона Франция увеличит контингент пехоты в Эстонии, развернет дополнительные эскадрильи истребителей Rafale в Литве и направит в Румынию в ближайшие недели роту бронетранспортеров и эскадрилью танков Leclerc", - говорится в в пресс-релизе.
В министерстве также пояснили, что "целью французских вооруженных сил является укрепление оборонного потенциала в Восточной Европе".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации