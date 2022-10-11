Лоза назвал главную проблему Голубых огоньков

Композитор и исполнитель Юрий Лоза считает, что главной проблемой "Голубых огоньков" является то, что их организаторы не стремятся порадовать соотечественников выступлениями талантливых артистов.

Исполнитель Лев Лещенко пожаловался, что до сих пор не получал предложений поучаствовать в съемках новогоднего "Голубого огонька".

В последнее годы "Голубые огоньки" не нацелены на то, чтобы радовать зрителя выступлениями талантливыми исполнителями РФ. Так считает исполнитель, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза.

В беседе с ФАН Лоза прокомментировал заявление Лещенко: "Он их столько "наполучал", что один раз пропустит и ничего особенного с ним не случится".