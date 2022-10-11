КГБ: страны Запада готовят план применения ядерного оружия в РФ и Беларуси

Глава белорусского КГБ Иван Тертель утверждает, что западные страны прорабатывают вариант об использовании тактического ядерного оружия против Беларуси и России.

Вечером вторника председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель сообщил, что западные государства рассматривают возможность применения ядерного оружия тактического характера на белорусских и российских территориях. Также Тертель заявил, что в Литва, Польше и Украине Запад сформировал ударные группировки террористов.

По данным Ивана Тертеля, базирующиеся в соседних странах боевики подготавливают серию громких терактов на территории белорусского государства.