КГБ: страны Запада готовят план применения ядерного оружия в РФ и Беларуси
2022-10-11
21:56
Глава белорусского КГБ Иван Тертель утверждает, что западные страны прорабатывают вариант об использовании тактического ядерного оружия против Беларуси и России.
Вечером вторника председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель сообщил, что западные государства рассматривают возможность применения ядерного оружия тактического характера на белорусских и российских территориях. Также Тертель заявил, что в Литва, Польше и Украине Запад сформировал ударные группировки террористов.
По данным Ивана Тертеля, базирующиеся в соседних странах боевики подготавливают серию громких терактов на территории белорусского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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